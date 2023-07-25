اللوايشة: إنت وين يا لوشي؟ .. مشتاقين!





أطلقت مجموعات المعجبين بالإعلامية السودانية آلاء المبارك “لوشي”، والذين يسمون أنفسهم بـ “اللوايشة” نداءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يسألوا عن محبوبتهم ومعشوقتهم صاحبة الإطلالة الراقية والأنيقة.

وقال أحد “اللوايشة” بإن آخر منشور من “آلاء” على صفحتها الرسمية كان تهنئة “باردة” بمناسبة العام الهجري الجديد، وسبقه إعلان لإحدى الشركات، لكن ما قبل ذلك لم نظفر بتلك الإطلالة المميزة.

وقال معجب آخر بأن “لوشي” منذ بداية حرب القوات المسلحة لإنهاء تمرد الدعم السريع لم تظهر بشكل مكثف كعادتها، بل كانت هنالك منشورات متواضعة للمساهمة في مساعدة المتضررين من الحرب.

وعلّق كذلك أحد اللوايشة قائلاً: “ياخي مشتاقين”، إنت بس وين أظهري علينا يوم بي صورة ولا بي لايف .. قلقنا عليك.

وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي كثر تساؤل رواد هذه الشبكات عن “لوشي”، وحتى على صفحاتها الرسمية يتشوق “اللوايشة” لمجرد أن يشاهدوا كتابتها لمنشور. وكان أحد المعجبين قد وجه رسالته لها قائلاً: يا بت الناس عيشي حياتك، كل واحد بقى يحل مشكلتو براهو، السافر والهاجر والفتح محل جديد والشاف شغل جديد والحياة لن تتوقف .. وهكذا.

هل ستستجيب الإعلامية آلاء المبارك “لوشي” لنداءات جمهورها ومعجبيها مجتمع “اللوايشة”، وتطمأنهم عليها؟

نقلاً عن – “كوش نيوز“