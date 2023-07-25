من فضلات الحيوانات.. حكاية أغلى شاي في العالم بالصين “القصة كاملة”





يعد الشاي من أكثر المشروبات الشعبية والمستهلكة في جميع أنحاء العالم ، ويتميز الشاي بفوائده الرائعة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكين، التي تكافح تلف خلايا الجسم، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسن من الصحة العامة. وهناك اكثر ستة أنواع من الشاي حول العالم تختلف بعضها عن بعض باختلاف طرق المعالجة والتخمير منها الأسود والأبيض والاخضر وغيرها ..

لكن هل تخيلت أن هناك نوعا من الشاي مصنوع من الفضلات ومخلفات وروث الحيوانات ، هل تتخيل ان تتناول شاي او تشتري شاي مصنوعا من الفضلات .. لكن الحقيقة ان هناك نوعا غريبا من الشاي موجود في الصين وهو أغلي أنواع الشاي في العالم هو شاي ” روث الباندا”.. وهو نوع من الشاي المزروع في مقاطعة يان في سيتشوان بالصين، وهو مخصب بفضلات دب الباندا، وهو واحد من أغلى أنواع الشاي في العالم.. نرصد قصة شاي روث الباندا وفقا لموقع ndtv

قصة شاي روث الباندا

لا يعتبر الشاي مصنوع من روث الباندا نفسه، ولكن عند زراعة الشاي، يتم استخدام روث الباندا كسماد في مقاطعة يان في سيتشوان .. وقصة هذا الشاي تبدأ عندما قام أحد رجال الاعمال ويدعي ( ان يانشي ) في استخدام فضلات الباندا في زرع شاي أخضر عضوي ، ويقوم بزراعته في منطقة يان الجبلية باقليم سيشوان في جنوب غرب الصين ، باستخدام أطنان من روث الباندا التي تعيش في مراكز تربية مجاورة .. ويبيعه مقابل 200 دولار للفنجان الواحد ليصبح بذلك أغلى أنواع الشاي الأخضر في العالم.

ويقوم رجل الاعمال الصيني ببيع الشاي المزروع باستخدام روث الباندا بالجملة، ويبلغ سعر كل 50 جرام نحو 22 ألف يوان اي ما يعادل (3500 دولار).. ويشار إلى أنه يستخدم نحو 3 غرامات من الشاي لكل فنجان. وقال رجل الاعمال الصيني البالغ من العمر 41 عاما في لقاء تلفزيوني في الصين إنه سيوجه الأرباح من الدفعات الأولى من ارباح بيع الشاي إلى صندوق لحماية البيئة ..

واضاف قائلا : أريد فقط أن أبلغ كل سكان العالم برسالة تحويل الروث الى شئ مفيد.. وثقافة اعادة التدوير واستخدام المخصبات العضوية.”

وقال ان ان المخصبات تجعل الشاي نعمة صحية اذ ان الباندا تأكل الخيزران البري فقط ولا تمتص سوى نسبة ضئيلة تبلغ 30 في المئة من المواد المغذية في طعامها. مما يعني أن أكثر من 70 ٪؜ من المواد المغذية تخرج مع الروث.

“صدى البلد”