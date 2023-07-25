شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تتعرض لسخرية كبيرة داخل مواقع التواصل بعد ظهورها وهي تشتري “باروكة” من داخل مركز لبيع (البواريك والاكستنشن) في القاهرة





تعرضت الفنانة السودانية المعروفة والمثيرة للجدل لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الفنانة الملقبة بالجبلية وهي داخل محل لبيع (البواريك والاكستنشن) في العاصمة المصرية القاهرة.

https://fb.watch/l-DkyHv3JY/

الجبلية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بأغنيتها الضجة (الحرب الضرب) ظهرت وهي ممسكة بباروكة على يدها ذكر معلقون أنها تريد شرائها.

وأكد ساخرون في تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين أن الفنانة عشة الجبل متعودة على ارتداء “الباروكة” لكنها تحاول خداع الجمهور بأن الشعر الذي تظهر به هو شعرها الطبيعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين