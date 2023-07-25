شاهد بالصورة.. السجل المدني بولاية البحر الأحمر يعلن عن أرقام فلكية لاستخراج الرقم الوطني المفقود والبطاقة القومية وشهادة الميلاد ومتابعون: (أقسم بالله عيب ولسه سعر الجواز ما نزل)





فاجأت إدارة السجل المدني بولاية البحر الأحمر المواطنين بأسعار فلكية لإستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بالولاية.

وبحسب صورة من القرار رصدها محرر موقع النيلين فإن تكلفة إستخراج رقم وطني مفقود بلغت 33.350 بينما تكلفة بطاقة بدل فاقد أو تعديل فقد بلغت 111.250.

فيما بلغ سعر البطاقة الجديدة + تجديدها 59.350, أما شهادة الميلاد بدل فاقد فقد بلغت تكلفة استخراجها 58.350, وبلغت تكلفة تعديل الرقم الوطني 60.200.

أما إفادة الرقم الوطني وبحسب ما أعلن السجل المدني لولاية البحر الأحمر فقد لغت تكلفتها 60.650 فيما بلغ سعر التوثيق 16.650.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لرد فعل المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي, فقد عبر عدد كبير من المعلقين عن غضبهم بسبب الزيادات التي وصفوها بالخرافية والفلكية.

وكتبت الناشطة المعروفة نهلة محمد أحمد بعد أن قامت بنشر نسخة من القرار: (أقسم بالله عيب ،، ولسه سعر الجواز ما نزل بكونوا بفكروا).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين