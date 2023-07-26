ياسمين عز: “فيها إيه لما جوزك يتجوز سلفتك؟!” – شاهد الفيديو





خصصت الإعلامية ياسمين عز، حلقة من برنامجها عن ما أسمته ظاهرة منتشرة في محافظات كثيرة، وهي زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى.

وقالت «عز» خلال برنامجها «كلام الناس» على قناة «إم بي سي مصر»، اليوم السبت، إن هذا الأمر يتم في عائلات كثيرة سواء عن طريق الرضا أو الإجبار، متساءلة: «هل تقبل الزوجة أن يتزوج زوجها من أرملة أخيه؟».

وأضافت إلى أنها تطرح ما هو قائم بالفعل والأسئلة ووجهات النظر المختلفة، مؤكدة أنها لا تتبنى رأيًا أو وجهة نظر معينة.

وتابعت: «فاكرين مسلسل الضوء الشارد، ورفيع بيه (ممدوح عبدالعليم) لما كان عايز يتجوز أرملة أخوه (فرحة) منى زكي، كنتم بتشجعوه عشان يتجوز البطلة».

وأكملت «عز»: «في رأي بيقول فيها إيه لما جوزك يتجوز سلفتك؟ الراجل بيعمل هدف إنساني نبيل وبيحافظ على أولاد أخوه، والمثل بيقول اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفوش يعني ضرتك لما تكون سلفتك أحسن ما تكون واحدة تانية متعرفيش عنها حاجة، دي وجهة نظر، أنا لا أعارض ولا أشجع».

“المصري اليوم”