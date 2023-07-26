لا يمكن إقناع الشعب السوداني بأن شتات قوى ثورة ديسمبر أفضل من “الكيزان”





لكي نمنع عودة “الكيزان” نحن بحاجة إلى محو ثورة ديسمبر من ذاكرة الشعب السوداني؛ لأن “الكيزان” يستمدون شرعيتهم كبديل مجرب لفوضى وعبث ديسمبر. ولا يمكن إقناع الشعب السوداني بأن شتات قوى ثورة ديسمبر أفضل من “الكيزان”، هذا مستحيل.

حل أكثر عملية؛ يجب أن ننسى ديسمبر ونبدأ النقد من ثورة الإنقاذ كأقصى تطور بلغه العقل السوداني. (البوست السابق بصياغة أخرى مختصرة.)

حليم عباس