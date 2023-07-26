شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يقتحمون مسيد شيخ الأمين بأم درمان وقائدهم يصف الشيخ بــ(أبونا) ويطالب ضباط الجيش بالانضمام للدعم





اقتحمت قوة من الدعم السريع أمس الثلاثاء مسيد الشيخ السوداني المعروف والمثير للجدل الأمين عمر الأمين بمدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث قائد القوة التي اقتحمت المسيد ووصف شيخ الأمين خلال حديثه المصور بــ(أبونا) الشيخ مشيداً باستضافته للمواطنين, ومؤكداً أن زياراتهم تأتي في الإطار الاجتماعي.

وأكد قائد القوة أن قواتهم متواجدة ومنتشرة بنسبة كبيرة داخل العاصمة الخرطوم كما طالب ضباط الجيش بالانضمام لإخوانهم في قوات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين