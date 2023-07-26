شاهد الفيديو الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات.. نساء حي الدرجة بمدينة الدمازين السودانية يغنين في حفل زواج إحدى بناتهن (سمنة على عسل) ويخطفن الأضواء على مواقع التواصل





حصد مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أعلى نسبة مشاهدات وتمت مشاركته على نطاق واسع بالسوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهدت محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول نساء سودانيات يتغنين في مناسبة زواج بحي الدرجة بمدينة الدمازين.

الفيديو الذي تم تصويره من مناسبة زواج إحدى بنات المنطقة تغنن من خلاله نساء الحي بصوت جميل وطروب بأغنية الفنانة ميادة قمر الدين (كان معاي سمنة على عسل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين