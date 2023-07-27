شاهد بالصور.. نجل القائد العام للجيش السوداني البرهان يحمل السلاح مقاتلاً في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن السودان ومتابعون يكشفون بقية التفاصيل





تداول نشطاء بارزون وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة حديثة وجدت حظها من التدال على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر النشطاء صور لشاب يحمل السلاح قيل أنه نجل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وذكر النشطاء أن نجل البرهان الذي ظهر في صورة وهو يحمل السلاح وفي أخرى وهو يجلس جوار والده نزل إلى أرض المعركة للقتال متطوعاً في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن السودان والعرض والمال.

بينما أكد معلقون بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين أن نجل الرئيس البرهان ليس متطوعاً بل يدرس بالكلية الحربية الدفعة 66 مع إبن عمه.

ووسط التعليقات المتضاربة نفت فئة من المعلقين صحة الصور وذكروا أن الأمر قد يكون تشابه بين الشاب الذي ظهر يحمل السلاح وبين إبن البرهان, وذهبت فئة آخرى إلى الشاب حتى لو كان نجل القائد العام للجيش قد تكون الصورة قديمة ما قبل الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين