مسؤول استخباراتي أمريكي سابق يكشف مفاجأة بشأن الأطباق الطائرة





قال ضابط سابق في المخابرات الجوية الأمريكية أن الولايات المتحدة تخفي برنامجا طويل الأمد يلتقط ويهندس عكسيا الأطباق الفضائية الطائرة.

وأوضح الميجور المتقاعد ديفيد غروش أمام اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، إنه طلب منه في عام 2019 من قبل رئيس فريق العمل الحكومي المعني بالظواهر السماوية الغريبة تحديد جميع البرامج عالية السرية المتعلقة بمهمة فريق العمل. في ذلك الوقت. حسب “سكاي نيوز”.

وتابع: “لقد تم إبلاغي في سياق واجباتي الرسمية ببرنامج للاسترجاع والتحطيم والهندسة العكسية للظواهر السماوية الغريبة مطبق منذ عقود كان محظورا على الوصول إليه”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية لديها معلومات عن الحياة خارج كوكب الأرض، قال غروش إن الولايات المتحدة على الأرجح كانت على دراية بالنشاط “غير البشري” منذ الثلاثينيات.

“صحيفة المرصد”