ليه ياسر العطا حالياً بحاول يكتسب شعبية وشرعية من مهاجمة قحت؟





الحرية والتغيير قالت ياسر العطا داير يبقى قائد الجيش عشان كدا بهاجمها. إنتو لييييه الزول الداير يترقى في مقام الوطنية وعندو أطماع سلطوية أحسن ليهو يهاجم قحت من إنو يصالح قحت؟؟

طيب مش ياسر دا كان بصالح قحت لما كانت حاجة مهمة وبرسلوه ليكم باعتباره حمامة سلام؟ مش العطا دا كان رئيس لجنة التفكيك؟ مش العطا دا هو الزاركم في السجن وجاب الفواكه؟

ليه العطا عندو الجرأة إنو يتهم قحت بي إنها متحالفة مع الدعم السريع؟ هل لو رجعنا لي آخر بيان لي قحت بنلقى إدانة لي مجزرة الجنينة والمقبرة الجماعية الفيها تحقيق دولي من الجنائية؟ هل الموضوع دا سقط سهواً؟ ولا السهو “المتعمد” دا وأشباهه هو ذاااتو الحاجة البتخلي ياسر العطا يحاول يكتسب شعبية وشرعية بي مهاجمتكم؟

كونه زول سلطوي وعندو طموح في الترقي والسلطة ينتقل من إنو يكون أقرب عسكري ليكم، لي إنو يكون أبعد عسكري منكم دي ما دلالة مهمة يعني؟ وطيب العطا ولا الكباشي ما يبقى قائد جيش؟ المشكلة شنو ما برهان قعد أربعة سنة ما كفاية؟ لكن أي زول متشدد ضد الدعم السريع دا ما بنفع معاكم مش؟

سلطوية العطا وطموحه حاجة وموقفه حاجة تانية. إنت تتحالف مع الجنجويد وتعمل ليهم تغطية سياسية ودبلوماسية وداير تحظر الطيران وبتستغرب إنو عسكري في مجلس السيادة بحشد الشعب والجيش بي مهاجمتك؟؟

لأ يعني يهاجم الحزب الشيوعي يعني ما هداك بقول لا للحرب لكن بقول الجنجويد ينحل. ياسر العطا جاب سيرته؟

موقف ياسر العطا هنا صحيح، وقحت تتحمل مسؤولية خياراتها ضد الدولة وضد الشعب وضد الجيش.

محمد عبد الباقي

