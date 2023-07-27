أهم حزب يجب أن يشارك في المناقشات القادمة ما بعد الحرب هو المؤتمر الوطني





في الحقيقة أهم حزب يجب أن يشارك في المناقشات السياسية القادمة ما بعد الحرب هو حزب المؤتمر الوطني. الحزب صاحب الخبرة الأكبر والأطول في السلطة والحكم سيكون مفيداً أكثر بكثير من هؤلاء النشطاء الكُسالى العطالة الذين لم يجرب أحدهم إدارة طبلية من قبل ويريد أن يحكم دولة.

صحيح هناك مآخذ كبيرة على المؤتمر الوطني وفترة حكمه وعلى قيادته. ولكن مع ذلك، فهو الحزب صاحب التجربة والذي ستكون في مشاركته لا أقول في الحكم

ولا اتكلم هنا في محاصصات واقتسام سلطة ولكن في الحوار السياسي حول مستقبل البلد ما بعد الحرب ستكون المشاركة الأكثر ثراء وإفادة بما لا يقارن مع كثير من الحيارى السكارى ممن يتشدقون باسم الشعب لمجرد أنهم عارضوا الإنقاذ.

من كانت عليه قضايا جنائية من قيادات نظام الإنقاذ يُفتح عليه بلاغ ويذهب إلى المحكمة، أما البقية فهم رصيد لهذه الدولة لا ينبغي التفريط فيه وإهداره نزولاً عن رغبة بعض السفهاء الكسالى العطالة الذين يفكرون بحناجرهم ونظر أحدهم لا يتعدى أنفه.

لا إقصاء إلا لمن توجد ضدهم قضايا جنائية سواء تعلقت بفساد او سوء استخدام سلطة أو خيانة للبلد. هؤلاء يجب محاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم سواء كانوا مؤتمر وطني او قحت أو غيرهم، فلا أحد فوق القانون.

حليم عباس

