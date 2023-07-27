الشواني: الحرب كشفت تحالف عميق بين قحتو مليشيا الدعم السريع بطريقة فاجأت الكثيرين





عناصر التطابق بين خطاب قوى الحرية والتغيير ومليشيا الدعم السريع كثيرة، فهم يتفقون في قصة أن الحرب ليست تمرد بل هي حرب ضد الفلول،

ويتفقون في أن الحرب تتم بين طرفين متساويين تماما، كما أن حديثهم عن انتهاكات مليشيا الدعم السريع حديث خجول ويأتي على مضض.

هذه الحرب كشفت تحالف عميق بين قحت والمليشيا وبطريقة فاجأت الكثيرين؛ حتى نحن لم نكن نتوقعها بهذا العمق.

هشام عثمان الشواني