شاهد.. الناشط السوداني الشهير “الانصرافي” يقسم بالله العظيم ثلاث مرات بأن القوات المسلحة قد انتصرت على الدعم السريع ويكشف التفاصيل كاملة بالأرقام





أثار الناشط السوداني الشهير “الإنصرافي” ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وذلك بعد تسجيله الأخير.

وبحسب ما استمع محرر موقع النيلين فقد أكد الناشط المجهول والذي يرفض الكشف عن شخصيته انتصار القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة الآن بالخرطوم.

وأقسم الناشط “صرفة” بالله ثلاث مرات مؤكداً انتصار الجيش ومستنداً على ضحايا الدعم السريع من جنود وسيارات وغيرها منذ بداية الحرب قبل أكثر 100 يوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين