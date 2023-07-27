خوفا من تكرار نموذج الدعم السريع.. انقلاب عسكري في النيجر وعزل حليف “حميدتي” الرئيس “محمد بازوم”





خوفا من تكرار نموذج حميدتي والدعم السريع واستباقا لتطلعات عرب الشتات؛

عسكريون نيجريون ينحون حليف حميدتي الرئيس بازوم، و يعلنون مجلس انقاذ لإدارة البلاد برئاسة الفريق احمد عبد الرحمن ويغلقون الحدود، ويحظرون التجوال ويضعون الرئيس في الإقامة الجبرية

تمرد الدعم السريع لفت نظر دول الصحراء لخطورة استغلال جهات اجنبية لتطلعات عرب الشتات فاتخذوا خطوات استباقية لقتل طموحاتهم في المهد

والقادم أسوأ

محمد هاشم الحكيم

