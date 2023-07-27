هاك من دار جعل .. توسل عبدالعزيز ترد على “الدعامي” القال عايز يشرب الجبنة في شندي

نشرت حسناء السوشال ميديا السودانية “توسل عبدالعزيز” القصيدة المشهورة “هاك من دار جعل” بعد أن قام الشعراء بتعديل نصها في رد على أحد “الدعامة” والذي قال بأنهم يتجهون لاستلام شندي والمتمة وشرب الجبنة فيها.

قول لي الدعامي جبنتك جاهزه بي لُبـانا ..

إتأخرته ليه أمرك كتييييير همانا ..

مشتاقين نلاقيك كان نتمو هنانا ..

بُــنـنا من مدافع وجنزبيلنا الدانة ..

هاااك من دار جعل…

بتلقى الجبنة بس فتش طريق الجيه..

انزل في المتمة تاني مافي قضية ..

جاهزة معبية بهبهان متكية ..

سكرنا آر بي جي جلستنا نار حربية ..

هاااك من دار جعل…

سامعنك تقول لدار جعل ليك نية ..

تشرب جبنه عند أم عقلة ملوية ..

أحسن يا عميل لم ناسك المكرية ..

واحد من دفاعنا معاك يوزن مية ..

هاااك من دار جعل…

عملت المستحيل يا دعامي معانا تعبتا ..

حار بيك الدليل بين الكتائب ضعتا ..

خليها المتمة وشندي ليها بعدتا ..

أشرب جبنا في تشاد محل ماولدتا ..

هاااك من دار جعل…

جبنة في المتمة أحسن تسيبا تفوتا ..

لا بتقدر عليها ولا بتوافي شروطا ..

جاهزة معبية بهبان مزبوطة ..

لا بتضوقا لا بتمرق كمان من موتا ..

هاااك من دار جعل…