شاهد بالصورة.. أحد أفراد الدعم السريع يثير سخرية المتابعين بعد ظهوره في لقطة تذكارية وهو ممسكاً بالورود ومتابعون (حركات ناس زمان)





أثار أحد أفراد قوات الدعم السريع سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره وهو يلتقط صورة تذكارية لنفسه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر فرد الدعم السريع أثناء التقاط الصور وهو ممسكاً بالورود على يديه وسط سخرية كبيرة من قبل المعلقين.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد تداوله للصورة نشر عدد من التعليقات الساخرة أبرزها (حركات ناس زمان) كما قامت الصحفية فاطمة الصادق بنشر الصورة وكتبت عليها: (يا اخوانا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين