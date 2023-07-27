شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني الشهير منذر يوجه رسالة لقادة القوات المسلحة: (لي شهر ما غيرت ملابسي وأحكمونا الاتنين أو خارجونا من القصة دي يخارجكم الله يوم الموقف العظيم)





شكى الناشط السوداني الشهير منذر محمد من تدهور الأحوال بعد الحرب التي اندلعت في الخرطوم منذ شهر أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر منذر مقطع فيديو على حسابه الرسمي كشف من خلاله عن معاناته بسبب الحرب والتي دفعته للبقاء بملابسه لمدة شهر كامل دون أن يغيرها.

وطالب الناشط طرفي النزاع البرهان وحميدتي بوقف الحرب حتى لو دعى الأمر لأن يحكما السودان سوياً, كما أعلن دعمه للقوات المسلحة وخاطب قادتها قائلاً (الدعم للقوات المسلحة بس خارجونا من القصة دي يخارجكم الله يوم الموقف العظيم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين