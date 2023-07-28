رأس السنة القمرية والدول التي تحتفل بها





رأس السنة القمرية هو الاحتفال بالسنة الجديدة وفقًا للتقويم القمري الصيني والذي يختلف عن التقويم الشمسي الغربي الذي يستخدم في معظم دول العالم. وتحتفل بهذه المناسبة في العديد من الدول الآسيوية والمناطق الناطقة باللغة الصينية، ومن بين الدول التي تحتفل برأس السنة القمرية بحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا”:

الصين: تحتفل الصين برأس السنة القمرية باسم “عيد الربيع”، ويتم احتفال بها في الفترة من 21 يناير إلى 20 فبراير حسب التقويم القمري.

كوريا الجنوبية: تحتفل كوريا الجنوبية برأس السنة القمرية بشكل كبير، وتسمى هذه المناسبة “سولال”، ويتم احتفال بها في الفترة من 21 يناير إلى 20 فبراير.

فيتنام: تحتفل فيتنام برأس السنة القمرية باسم “تيت”، ويتم احتفال بها في الفترة من 21 يناير إلى 20 فبراير.

تايلاند: تحتفل تايلاند برأس السنة القمرية باسم “سونكران”، وتتميز الاحتفالات بالرقص والأغاني والألعاب المائية، ويتم احتفال بها في أبريل من كل عام.

سنغافورة: تحتفل سنغافورة برأس السنة القمرية بشكل كبير، وتتميز الاحتفالات بالأضواء والألعاب النارية وأداء الرقصات التقليدية، ويتم احتفال بها في يناير أو فبراير من كل عام.

وتختلف تواريخ الاحتفال برأس السنة القمرية من دولة إلى أخرى، حيث يتم تحديدها وفقًا للتقويم القمري، ولكن تتم مراعاة تواريخ الاحتفالات الرسمية في العديد من الدول لتسهيل التخطيط لهذه المناسبة.