



منذ بداية الحرب كان المرحوم يعلم علم اليقين أن الجيش يستطيع أن يصل إلى أي نقطة تحت الأرض أو فوقها يوجد فيها حميدتي أو أي قائد من قادة المليشيا، ولذلك لا يظهرون وليس لهم مكان قيادة معروف.

لو كان حميدتي هو من يدير المعركة مثل البرهان من القيادة العامة لكان الجيش جاء به مربوطاً مثل السخيل.

لقد ظلت قيادة الجيش معروفة وقادته موجودون فيها؛ القائد العام ونائبه ورئيس هيئة الاركان وغيرهم. ولكن قادة المليشيا لا يستطيعون أن يظهروا في مكان ثابت ولو لمدة ساعة واحدة. لأنهم يعلمون أن يد الجيش ستصلهم وتأتي بهم أحياء أو أموات. هذا هو المعنى الحقيقي للسيطرة وليس ظهور أطفال في فيديوهات يتصايحون في أحد المواقع ثم يهربون.

حليم عباس

