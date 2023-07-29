شاهد.. فتاة أمريكية تروي تجربتها بعد حضور حفل زواج سعودي.. وتكشف عن أكثر شيء أعجبها
تحدثت فتاة أمريكية عن تجربتها لحضور أول حفل زواج سعودي والأشياء التي نالت اعجابها.
وقالت الفتاة خلال مقطع فيديو متداول: “قاعة الزواج كانت مليئة بالورود كأنك موجود في قصر”.
وأضافت: “النساء السعوديات، دائما أشوفهم متغطيات بالحجاب والنقاب، ولكن عندما قاموا بخلعه، وجدتهم جميلات الشعر والمكياج والملابس، ويوجد جزء يأتي فيه العريس للعروس، ويتغطى كل النساء في هذا الوقت”.
وتابعت: “ممنوع الجوالات والتصوير في قاعة النساء للخصوصية، ويمنع أيضا دخول الرجال في هذا القسم، حيث يكونون في قاعة أخرى يحتفلون مع العريس”.
وأكملت: الأكل في الزواج السعودي ليس مثل الأمريكي يعطونك بعض السلطة واللحم، لكن يعطونك أكل لذيذ وكثير ولا ينتهي.
واختتمت حديثها: أكثر شيء عجبني هو ممنوع دخول الرجال، فأستطيع أن أرقص وأستمتع بفستاني بدون أن أقلق من رؤية أحد لي.
— علي الحمداوي (@alisaifeldin1) July 28, 2023
“صحيفة المرصد”
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