شاهد بالصور.. ملكة جمال السعودية “رومي القحطاني” قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط





شاركت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني صوراً لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها قبيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط.

وعلقت القحطاني على الصور بقولها :”حقُّ الجمال عليك أن تزهُو بهِ ‏ماجئت حُلوًا هكذا لتُعاني!”.

وظهرت القحطاني مرتدية فستاناً أبيض ضيقاً مكشوفاً من الأعلى بحمالتي كتفين رفيعتين ووضعت تاجاً على رأسها وعقداً ماسياً حول رقبتها وتحمل بيدها اليمنى العلم الوطني وبيدها الأخرى شالاً من الساتان مرسوما عليه شعار المملكة واسم المملكة العربية السعودية .

“صحيفة المرصد”