محمد عبد الباقي: حطب الجنجويد





رجاء خاص: أي زول قحاتي أو صاحب قحاتة وما جزء من الشغلة بتاعة الانقلاب والحرب والتحالف مع الجنجويد، ولا بشاوروه ولاكان حيجي وزير، ما يبقى جدادة ساااي كدا.

يعني ما تدافع ليهم من منطلق الثقة والصحوبية والتاريخ النضالي. إنت ما عارف المال السياسي والشلل الضيقة الما محاسبة ولا مراقبة ممكن تعمل شنو. الترابي عمل انقلاب بي ناس كان مفتكرهم صحابة، مشى في شاهد على العصر قعد يبكي على فساد أخوانه “رفقاء الفجر”!

أصلك ما تطمّن لي زول ما بشاورك ولا بتقدر تحاسبه. الحرب دي مفصلية وتاريخية وحتكون عواقبها وخيمة على أعداء الشعب السوداني. لو ما إنت جزء من الرصة دي ورأيك مهم وعندك تمثيل، رجاء ما تبقى جدادة مجانية تشتغل ليهم شغلهم والشعب السوداني يعتبرك عدو، والقحاتة – شلة عنتبي- يعتبروك مغفل نافع. ما هو ما ممكن يكلموا أي زول بي مخططهم، وما ممكن المال السياسي يشتري أي زول.

الكيزان الزي ديل “سيد الطيب” مسميهم حطب المشروع الحضاري. ما ممكن ينتهي بيك المقام إنت من ثائر وشايل حرية وسلام وعدالة لي “حطب للجنجويد” .

محمد عبد الباقي