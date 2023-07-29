التسجيلات الصوتية لحميدتي حملت عنوان (الذكاء الاصطناعي) وحمل فيديو اليوم عنوان (الغباء الطبيعي)





إذا حملت التسجيلات الصوتية السابقة لحميدتي عنوان (الذكاء الاصطناعي) فقد حمل فيديو اليوم عنوان (الغباء الطبيعي)..

جنود الدعم السريع مولعون بالتوثيق، ولديهم هوس غير طبيعي باستخدام الهواتف الجوالة لتصوير أي حدث مهما كان هامشياً، فهل يعقل أن يروا (الأمير الغائب) أمامهم بعد احتجاب امتد أكثر من شهرين ولا يخرج أي واحد منهم الموبايل لتوثيق الحدث اللافت؟

وهل طبيعي أن لا يظهر أي فيديو من زاوية أخرى للواقعة بخلاف التي تمت بتقنية (الغباء الطبيعي)؟

مزمل أبو القاسم