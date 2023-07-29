حميدتي.. الا تعلم أنك مت منذ اللحظة التي وجهت فيها سلاحك الغادر لشعب السودان





خرجت أنباء منذ الأمس عن ظهور الهالك صورة وصوت..

ما الذي يعنينا في ظهورك ياحميدتي ما الذي يهمنا إن كنت حياً أو ميتاً..

الا تعلم يارجل أنك مت منذ اللحظة التي وجهت فيها سلاحك الغادر لشعب السودان..

ألا تعلم يارجل انك ميت منذ اللحظة التي استباحت فيها قواتك بيوت البسطاء من شعبنا وسرقت مليشيتك حصاد عمرهم ..

ألا تعلم يارجل إنك ميت منذ اللحظه التي أغتصب فيها جنودك الحرائر والشريفات من نساء بلادي..

ألا تعلم يارجل انك ميت في ضمير ووجدان الشعب السوداني وإن كنت حياً..

حتمًا ستموت وتقف أمام محكمة الله ويأتي هؤلاء جميعًا خصوما لك يوم لن ينفعك مالًا ولا سلاح ولا ثروة..

ام وضاح