بالفيديو.. شاهد كيف تحولت محطة البلابل أشهر محطة بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد الحرب





قام ناشط سوداني بتصوير إحدى المحطات الشهيرة بالسودان والتي تقع في حي أركويت وتربط بين أحياء الفردوس والمعمورة وأركويت جنوبي الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحول “استوب” أو محطة البلابل لحالة من الهدوء والسكينة, وظهر الشارع صامت وحزين دون رصد أي أحد من المارة.

الجدير بالذكر أن أهالي المناطق المشهورة بعماراتها الفخمة مثل المعمورة وأركويت والطائف والفردوس قد تركوا منازلهم ورحلوا بسبب الحرب الطاحنة التي شهدتها الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين