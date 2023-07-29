شاهد بالفيديو.. عشرة أخطاء تُثبت فبركة مقطع ظهور حميدتي الأخير





أشعل القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الساحة السياسية والإعلامية بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يخاطب جنوده بالدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتفل مناصري الدعم السريع بظهور قائدهم وذلك بعد الأخبار التي تحدثت عن اغتياله.

بينما أكد متابعون سياسيون أن الفيديو مفبرك عن طريق تقنية المونتاج بعد أن تمت دبلجته وتركيب مقاطع لقائد قوات الدعم السريع أظهرته وكأنه وسط قواته.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أثبت خبير ومدقق ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي عشرة أخطاء أثبتت فبركة المقطع الأخير لحميدتي.

وجاء تحليل الناشط والخبير كما يلي:

1_ في الثانية الأولى من المقطع ظهر حميدتي مرتدياً (الكدمول) وبعد ثانيتين تم قطع اللقطة وظهر بدون (كدمول) وكأنه لم يكن يرتديه في خطأ واضح ارتكبه فني المونتاج.

2_ ظهرت سيارة حميدتي في اللقطة الأولى وهي تدخل بين جدار شجري تتوسطه السيارة في مدخل المقر.. ولكن في اللقطة التالية ظهر جنود حميدتي حول السيارة واختفت الأشجار؟؟!

3_ الفيديو يثبت قِدم خطاب حميدتي لقواته حيث لم يعلق على أي أحداث جديدة أو أي ردود لتصريحات قادة الجيش سوى ياسر العطا.

4_ يُفترض أنه لقاء حميدتي مع جنوده لوحظ (سحب الجوالات من الجنود) أي أن كل الجنود الذين كانوا حول حميدتي لا يحملون جوالاتهم الشخصية أي أنه تم التنسيق معهم أن الخطاب سيكون (مسجلا) والتصوير ممنوع… وفقا لتقديرات الدعم السريع في مواعيد نشره… على عكس عادة جنود الدعم السريع الذين يهوون تصوير كل صغيرة وكبيرة طيلة أيام الحرب.. أي أنه تم الترتيب ليكون الفيديو مسجلا وان لا يتم نشره ذات اليوم .

5_ من الواضح تماماً أن الجميع لاحظ الجنود الذين يقفون خلف حميدتي وعدد منهم قُتل قبل أكثر من شهر أو شهرين منهم (حرس حميدتي الشخصي) الذي كان يقود السيارة وعدد منهم توفي بالفعل.. كيف ظهروا اليوم؟؟؟!.

6_ ظهر عدد من سيارات الدفع الرباعي (تاتشرات) وهذا يثبت أن الفيديو تم تصويره في أول أيام الحرب لأن جنود الدعم السريع الان يتجولون بسيارات المواطنين أو الدراجات النارية.

7_ لم يذكر حميدتي أو يرد أو يعلق على أي من الأحداث الجديدة التي حدثت أبرزها ادانه الأمم المتحدة أو تعليق مفاوضات جدة أو حتى قمة دول الجوار؟.

8_ تم قطع اللقطات أكثر من خمسة مرات في المقطع أي أنه تم تجميع لقطات قديمة مع لقطات تم تمثيلها مع عدد من الجنود.

9_ رئيس النيجر صديق شخصي لحميدتي لماذ لم يعلق على عزله من السلطة؟ ستظهر عدة مقاطع في الأيام القادمة مفبركة على غرار هذا المقطع..

10_ حيث وضح جلياً اعتماد فني المونتاج الذي يعمل مع الدعم السريع تركيب مقاطع جديدة وقديمة مع بعضها البعض لإثبات وجود حميدتي أو أنه بصحة جيدة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين