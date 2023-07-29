شاهد بالصورة والفيديو.. راعي أغنام سوداني يظهر وهو يحتسي الشاي السوداني أعلى جبال الألب بسويسرا والملقبة بجنة الله في الأرض





خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفيديو الذي أثار اهتمام المتابعين نشره ناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب عليه: (راعي أغنام سوداني في جبال الألب …سويسرا).

الرجل السوداني الذي يمتهن مهنة رعي الأغنام كما وصفه الناشط ظهر وهو يحتسي الشاي السوداني أعلى جبال الألب وهي عبارة عن سلسلة جبال في أوروبا تمتد من النمسا وسلوفينيا شرقاً، مروراً بإيطاليا وسويسرا ولشنشتاين وألمانيا وحتى فرنسا غرباً وملقبة بجنة الله في الأرض.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وصف متابعون الراعي السوداني بسعيد الحظ وذلك بعد مشاهدة الجمال الطبيعي الذي من حوله

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين