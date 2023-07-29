شاهد بالفيديو.. الفنان المصري حمود إسماعيل يغني رائعة الطمبور السوداني (عافية منك وراضية عنك) بشكل مختلف ويحفظ الجق الأدبي لفنان الأغنية أرقي





نشر الفنان النوبي المصري المعروف حمود إسماعيل مقطع فيديو لأغنية سودانية جديدة قام بترديدها خلال إحدى حفلاته الأخيرة بمصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر الفنان حمو فيديو الحفل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقدم الفنان النوبي خلال الحفل أغنية الطمبور السوداني الشهيرة (عافية منك وراضية عنك) التي نظم كلماتها الشاعر عباء الدين أبسير وتغنى بها الفنان عبد الرحيم أرقي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد انهالت الاشادات على الفنان حمو إسماعيل من قبل الجمهور السوداني المتابع لصفحته وذلك بسبب ترديد الأغنية بطريقة جميلة ومختلفة, كما حصل على إشادة خاصة من المتابعين بسبب حفظه للحق الأدب لفنان الأغنية الذي كتب اسمه في المقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين