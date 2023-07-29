شاهد بالفيديو.. الفتيات السودانيات اللاتي ظهرن يغنين في مترو القاهرة يظهرن على قناة العربية والمذيعة تبدي إعجابها بهن وتعلق باللهجة السودانية: (وووب على من هذا الأداء)





استضافت قناة العربية وعبر برنامجها “صباح العربية” الفتيات السودانيات اللاتي ظهرن وهن يغنين داخل مترو القاهرة قبل أيام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية كانت قد اهتمت بفيديو الفتيات والذي حقق مشاهدات عالية.

وقالت إحدى الفتيات خلال الاستضافة أنها لم تتوقع أن يحظى المقطع بهذه التفاعلات كما أكدت أن المقطع تم بالصدفة بعد عودتهن من حفل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد عبرت مذيعة قناة العربية عن اعجابها بأداء الفتيات السودانية بعد قدمن أغنية (نعناع الجنينة) وعلقت على الأداء باللهجة السودانية قائلة: (وووب على من هذا الأداء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين