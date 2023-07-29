تسجيل حميدتي .. لماذا الأن؟





شاهدت تسجيل حميدتي المصور عدة مرات . لم أهتم كثيرا بالتفاصيل الفنية والتقنية للمقطع . لاني ببساطة لا املك خلفيات تخصص للجزم براي ولان حتى حال وجود ملاحظات فالأمر لن يسقط ان هناك رسالة ذات غرض اخرجت . لذا تتبعت محتوى الرسالة وكان في ذهني سؤال محوري لماذا اليوم وما هي الدوافع الملحة ! الرجل أختفى لفترة طويلة ولم يكن ليضره الإنتظار لحين حدث عسكري يتعلق بالحرب او تطورات شقها التفاوضي ! وفيما اتابع فقد تحولت يوميات الأحداث الى روتين بدون تحولات مفصلية !

الإجابة على لماذا الان هي ما يجب ان تفتح الأقواس في فقرات تحليل محتوى المخاطبة والتي واضح أنها بالتخصيص الغالب لقواته مع إضافات فرعية من باب (التحديث) الدال على ان الحديث قيده الزمني يحتمل امس الاول او اليوم .

أعتقد ان التسجيل غرضه معنوي تحفيزي لاعمال عسكرية تتطلب بث جرعة تغذية في نفوس عناصره . ولمعالجة وضعية كمون ربما لها اسباب تتعلق بنسبة تسرب او فاقد . مع امكانية إكتمال تدابير إمداد وتجهيز لعمل على الأرض يتطلب الإنعاش للقوات برسالة باسم من القائد سواء كانت منه شخصيا او عبر اليد التي تدير القوة ميدانيا .

توقعي ان هذا الأسبوع سيكون ساخن وعنيف . وبالتالي حصر قراءة ااتسجيل في جوانب الجدل حول دقته من حيث المواصفة الفنية قراءو غير دقيقة وغير ملزمة لمن ارسلت اليهم الرسالة بالأساس

محمد حامد جمعة

