شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تثير غضب المتابعين: (نحنا نبوس الأرض البمشي فيها حميدتي والرزيقات طلعوا القمر)





أثارت سيدة سودانية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريحاتها التي أطلقتها عبر مقطع فيديو واسع النتشار والتداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أبدت السيدة غضبها الشديد من بعض المعلقين الذين شككوا في سودانيتها ووصفوها بأنها تشادية وذلك في مقطع سابق.

وأكدت السيدة أنها سودانية وتنتمي لقبيلة الرزيقات من جهة والدتها وكنانية من جهة والدها, وقالت في حديثها أنها فخور بقائد قوات الدعم السريع حميدتي ونفت استلامها منه أي مبلغ.

وذكرت أنها تستعد لتقبيل تراب الأرض التي يمشي فيها حميدتي, كما طالبت المعلقين بعدم الإساءة لقبيلة الرزيقات وقالت أن “الرزيقات طلعوا السماء والقمر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين