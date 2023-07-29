شاهد بالصورة والفيديو.. نساء سودانيات يجرين عمليات نحت لأجسامهن من أجل إبراز وتكبير (المؤخرة) داخل مركز بالقاهرة والغضب يجتاح مواقع التواصل السودانية





أثار مقطع فيديو لنساء سودانيات داخل إحدى مراكز التجميل بالعاصمة المصرية القاهرة ضجة إسفيرية غير مسبوقة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشر ناشط سوداني مقطع فيديو لنساء سودانيات اتجهن لطبيب مصري من أجل إجراء عمليات نحت لأجسامهن.

وذكر الناشط خلال حديثه الغاضب أن هؤلاء النساء اللاتي ظهرن في المقطع قد اتجهن لطبيب مصري لنحت أجسامهن من أجل إبراز وتكبيرة (المؤخرة).

وأكد بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين أن الطبيب المصري قام بنشر المقطع بعد أن أخذ موافقة النساء السودانيات من أجل نشر المقطع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين