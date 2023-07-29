توكل: إحدى تجليات ديمقراطية حميدتي بيع السودانيات اللاتي تجلبهن مليشياته من الخرطوم كعبيد في دارفور





حميدتي يعد مجددا بجلب الديمقراطية للسودان ، إحدى تجليات ديمقراطية حميدتي التي ستنعم بها قوى إعلان الحرية والتغيير المباركة لانقلابه على الدولة السودانية بيع السودانيات اللاتي تجلبهن مليشياته من الخرطوم كعبيد في دارفور والدول المجاورة، وهناك المزيد من الديمقراطية الموعودة ،

أذكر أن الحوثي وعد قوى يمنية باركت انقلابه بديمقراطية مماثلة ، التاريخ في منطقتنا يعيد نفسه بطريقة مقرفة للغاية.

توكل كرمان