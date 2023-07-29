شابة مغربية للسودانيين: إنتو ما جيتونا ليه ولا تخافون زوجاتكم؟





أبدت شابة مغربية إعجابها الشديد برجال السودان، ووجهت لهم رسالة خاصة ولعموم السودانيين بأنهم لماذا لم يأتوا للمغرب بعد اندلاع الحرب في الخرطوم.

وقالت الشابة “فتيحة” على إحدى المجموعات الإلكترونية بأنهم في المغرب يحبون السودانيين جداً وكانوا يتمنوا لو لجأوا إليهم بعد الحرب، وأكدت بأنهم سيجدوا كل تقدير والمغرب وطنهم.

وأضافت “فتيحة” بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على المجموعة في شبكات التواصل الاجتماعي: نعلم بعد المسافة وصعوبة الانتقال في أوقات الحروب، والمغرب بعيد من السودان جغرافياً فقط لكن إنتو في القلب وصراحة “نحبكم”. وبلهجة مزاح قالت الشابة “المغربية” “تخافون من زوجاتكم قالوا لكم نحن خطافة رجال؟”، ثم ختمت: مرحباً بكم في المغرب.

والعلاقات بين السودان والمغرب قديمة جداً ويوجد تواصل مستمر وهنالك الكثير من الأسر المشتركة بين البلدين، وبعد بداية حرب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع كانت هنالك نداءات من مغربيات لديهم أزواج في السودان ويعانون صعوبة في الخروج منه للحاق بهن، كما أن الأندية الرياضية السودانية والمنتخبات تميل إلى إقامة معسكراتها الإعدادية وأداء مبارياتها في المغرب.

نقلاً عن – “كوش نيوز“