الريان الظاهر: تأثير موته على الحرب شنو هل وقفت؟

كتبت الإعلامية “الريان الظاهر” منشوراً تعلّق فيه على ردود الأفعال عقب ظهور “حميدتي” من جديد في مشهد أربك الوسط السياسي والإعلامي. وقالت الريان: كان الله في عون السودان .. عشان إنسانه حالياً مهموم ب: مات وشبع موت.. كان ما مات مصاب مادايرين يعلنوا موته متكتمين على الخبر.. ليه ماظهر حتى الآن؟ .. ظهر.. الفيديو ماحقيقي.

وانت يا ذكي مافكرت لحظة ليه وسائل الإعلام ما بتتعاطى مع خبر موته ولا المجتمع الدولي..

عشان ده هرج ساي

هرج صنعوه بعض الإعلامين وصدقوه الأغلبية

حاليا الرواية دي لاهية الناس وشاغلاهم في الوقت اللي بعاني فيه الشعب السوداني ، بتشردوا فيه الآلاف..وبموتوا فيه العشرات.. بتتدمر منازل وبتتنهب ممتلكات..

انت ما عندك غير مات وشبع موته.. والفيديو حقيقي ولا تركيب

وختمت “الريان الظاهر منشورها بتعليق: طيب ناخد روايتك دي على محمل الجد.. تأثير موته على الحرب شنو هل وقفت؟ شاهد المنشور والتفاعل:

رصد وتحرير “النيلين”