قصة الدعامي وست الشاي .. “عوين خرطوم ساي”





روت إحدى “ستات الشاي” بأمدرمان قصتها مع فرد من قوات الدعم السريع “دعامي”، وذلك عندما جلس بجانبها ليشرب كوباً من القهوة، وهي في بداية يومها وشرعت توقد في النار وترتب الكراسي والترابيز.

وقالت “ست الشاي” بأن “الدعامي” جلس لفترة من الزمن وهو في حالة غير طبيعية ويتحسس سلاحه الذي يحمله في كتفه في كل مرة، وينظر للسماء أحياناً أخرى من تحت فروع الشجرة التي تجلس في ظلها، ثم سألها: الجبنة بكم؟ وعندما أخبرته بالسعر قاليها نحنا ما ندفع، “سوي جبنة سكر كتير”، فأجابته وهي تحذر: “هوي .. والله أكب الموية الحارة دي في وشك، أنا لا خايفة منك ولا من سلاحك دا، قوم فز من هنا”.

وقالت “ست الشاي” بأن “الدعامي” تفاجأ من ردة فعلها وأنزل سلاحه من كتفه يريد أن يهددها، ثم قال لها، “عوين خرطوم ساي” جبنتك دي ما عايزها، وبكرة ما نشوفك قاعدة هنا. ولم ترد عليه فقد غادر غاضباً.

وأضافت “ست الشاي” في روايتها المنشورة في إحدى المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين” بأنه في اليوم التالي سمعت بأن الارتكاز الذي كان يأتي منه “الدعامة” لشرب الشاي بجانبها قد تم تدميره على يد الجيش ولا تعرف مصير الدعامي الذي هددها!