شاهد بالفيديو.. خلال جلسة بالدوحة.. الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون ينفي وفاة “حميدتي” ويؤكد صحة ظهوره ويقول: (الشعب السوداني يريد أن يصدق ما تتمناه نفسه)





فجر الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون مفاجأة غير سعيدة لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك خلال جلسة جمعته بشباب سودانيين بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث ذو النون خلال إجابته على أسئلة الحضور عن ظهور قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأكد الناشط المعروف لدى حديثه صحة الفيديو ونفى الأخبار التي تتحدث عن فبركة المقطع, مؤكداً أن الشعب السوداني والنفس البشيرة بطبعها تريد تصديق ما تتمناه نفسها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين