سيدة سودانية تشكو: عثرت على مقطع فيديو لزوجي مع فتاة داخل مطعم بالقاهرة وعندما واجهته قال لي: (تم تركيب صورتي بالذكاء الاصطناعي) كيف أتأكد إذا كانت حقيقة أم ذكاء اصطناعي؟





نشرت سيدة سودانية استشارة عبر إحدى الصفحات المهتمة بمناقشة القضايا الأسرية من أجل طرحها وحلها بين الأعضاء المتواجدن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قالت السيدة في استشارتها أنها عثرت على مقطع فيديو لزوجها الذي يقيم في مصر مع فتاة داخل مطعم بالقاهرة.

وذكرت أن المقطع وصلها عن طريق إحدى صديقاتها, وقال: عندما واجهت زوجي بالمقطع نفى الحقيقة وأنكر وقال لي (تم تركيب صورتي بالذكاء الاصطناعي).

وقالت في استشارتها التي وجدت سخرية كبيرة من قبل المتابعين: (السؤال يا جماعة أعرف كيف إذا كان المقطع حقيقة أم ذكاء اصطناعي كما يقول زوجي؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين