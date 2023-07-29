شاهد بالفيديو.. فتاة سورية حسناء تعزف وتغني للسودانيين أمام ساحة في النمسا (يا وطني يا بلد أحبابي) والحاضرون يرقصون ورواد مواقع التواصل يذرفون الدموع ويسخرون





حصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا آلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سورية وهي تعزف على آلة “العود” وتغني الأغنية الوطنية السودانية الشهيرة (يا وطني يا بلد أحبابي).

الفتاة السورية شروق أكرم كانت قد تدربت وحفظت الأغنية ورددتها أمام جمع غفير من أبناء الجالية السودانية بالعاصمة النمساوية فيينا خلال منتدى ثقافي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أشاد عدد كبير منهم بالفتاة السورية وقدموا لهم أسمى آيات الشكر والتقدير.

فيما عبر البعض عن اعجابه بالمقطع وأكدوا في تعليقاتهم أنهم لم يتمالكوا أنفسهم وذرفوا الدموع, وانتقدت قلة من المعلقين رقص السودانيين الحاضرين, مؤكدين لهم أن الأغنية وطنية ومثل هذه الأغنيات تدخل القلب ولا يرقص على أنغامها أحد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين