كيف يقول حميدتي ..ماعندنا حرامية ونحن نضيفين .. وفي تسجيل سابق اعلن تشكيل لجنة للتحقيق





*ظهور الباغي الشقي.. (5) ملاحظات*

*اولا:* غض النظر عن النواحي الفنية التي لا نعرفها .. الصوت وتطابقه مع حركة الشخص وانفعال من حوله مع حديثه وغيرها من الملاحظات .. يبدو غريبا في هذا التوقبت ان يخاطبهم بمكبر صوت واستخدام (مايك).

*ثانيا:* الخطاب مامواكب للاحداث.. رغم الرد على حديث العطا .. العطا ظل يتناول ثروة حميدتي المشبوهه.. وذكر اكتر من مرة انه سيتم تعويض الشعب بعد مصادرتها.. رد حميدتي جاء بارد جدا ولا يتناسب مع الهجوم المتواصل للعطا على المليشيا.. وخاطبه بكلمة اخونا.. عكس اسلوب حميدتي في رده على خصومه

*ثالثا:* تم اظهار حميدتي وانه واثق من نفسه وحوله قواته والتي لم تبدو مركزه معاه.. لكن ردد عبارة ثانيا ، (ستة مرات) .. قال (ثانيا) نعتذر للشعب السوداني عن الحرب وهي هنا منطقية بعد اولا .. قال (نمرة اتنين) رسالتنا للجيش .. قال (الشي التاني) رسالتنا لاشاوس الدعم السريع.. قال (رسالتنا الثانية) لاخونا ياسر العطا.. قال (الرسالة الثانية) للشعب السوداني / احمد هارون .. قال (الرسالة الثانية المهمة) المتفلتين.

*رابعا:* كيف يقول ماعندنا حرامية ونحن نضيفين .. وفي تسجيل سابق اعلن تشكيل لجنة للتحقيق حول التجاوزات.

*خامسا:* هل يعقل ان حميدتي لا يزال في محطة البرهان والقيادات في (البدروم) .. وقد تجاوزها كل الشعب بالظهور اكثر من مرة للبرهان.. وقيادة العطا للعمليات في ام درمان .. وظهور كباشي ومغادرة ابراهيم جابر الى بورتسودان.

مهما يكن من امر مات حميدتي في نفوس اهل السودان الا المتامرين والخونة بعد الجرائم الوحشية لعصابته

اسامه