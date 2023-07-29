الخبير معتصم الجعيلي: يكشف حقيقة فيديو حميدتي





سألني كثير من اصدقائي في الخاص والعام ومن خلال التعليقات عن صحة فيديو قائد الجنجويد الذي اثار جدلا واسعا في اليومين الماضيين…

اقول وبما املكه من خبرة غير قليلة في هذا المجال ومن ناحية فنية بحتة

ان الفيديو كصورة حقيقي وهذا تصوير حدث فعلا في وقت سابق..وتم اعادة مونتاجه وتغيير فايل الصوت بصوت اخر صنع حديثا ليكون متوافقا مع الفيديو

عموما هو عمل غير احترافي تشوبه اخطاء فنية عديدة…

من زاوية اخري

سؤال

مالذي يمنعه من الظهور في احدي القنوات بشكل عادي طالما انه يمتلك كاميرا احترافية Canon 5D mark 3

كالتي ظهرت في المقطع وعمل تقرير كامل انه موجود وحي

مالذي يمنعه من ذلك

معتصم الجعيلي