شاب يسأل في “مثنى وثلاث ورباع”: كيف أقنع زوجتي بعدين إنو تخليني أدبل عليها؟





سأل أحد أعضاء المجموعة المشهورة “مثنى وثلاث ورباع” على تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في السودان عن الكيفية التي يمكنه بها إقناع زوجته لتقبل بوجود زوجة ثانية في حياته “ضرة”.

وقوبل سؤال العضو المذكور بتفاعل وردود مختلفة معظمها من “بنات حواء”، واللائي اعترضن بشدة على الفكرة، بينما كان رد الشباب “غير المتزوج” مؤيد للفكرة، مع تحفظ الرجال المتزوجين والذين يخشون وجود من يراقبهم على المجموعة وينقل كتاباتهم لداخل “بيوتهم”.

ومن أمثلة الردود على الشاب الذي سأل:

إنت وقت ما عندك قوة شخصية ومواجهة متزوج لشنو!

ما تستعجل يمكن تكون قادرة تكرهك الصنف كله

التانية ساهلة جيب الأولي

خلاص تزوج الأولي وراسلني بعد تبقي علي الثانية

جيب ليها شيلهة مع العروس الجديدة .. وجيب ليها نفس الدهب وأديها قدر المال بالضبط.. بتوافق طوالي.

التبقى تبقى والتمطر حصو إنت عرس بس وبعدين اتفاوض.

شاهد المنشور والتفاعل من رابط المجموعة هنا

الخرطوم – “كوش نيوز“