شاهد بالفيديو.. قصة سعودي يعيش مع زوجته في البادية المغربية





ترك المملكة العربية السعودية واستقر مع زوجة “مغربية” في مكان هادئ وجميل، في البادية المغربية حيث الراحة والهواء النقي والطبيعة الساحرة.

تساعد الزوجة المغربية في أعمال المنزل وتشييد وبناء الحياة الجديدة لزوجها السعودي، حيث يتشاركان في تأسيس المنزل وممارسة طقوس الحياة اليومية بكل أريحية وسعادة، والاستمتاع والراحة في العمر هي فرص قد لا تتكرر.

تقول الزوجة ابنائي لهم جنسيتان، والحياة ممتعة وسط البادية المغربية، ويقول الزوج إنه سعيد بهذه التجربة والعيش في بلد جميل وأصيل ومع زوجة من المغرب تحاول إسعادي بكل ما تستطيع. نحن اسرة بسيطة من جنسيتين زوج سعودي وزوجة مغربية قمنا ولله الحمد ببناء مزرعة خاصة بنا بدءًا من الصفر ونعمل على تطوير مزرعتنا الصغيرة وتكبير مشروعنا لتربية أنواع من الطيور في البادية مثل الطاووس والبط والدجاج البلدي والديك الرومي بالإضافة إلى الحمام وكذلك العناية بأشجار الزيتون والتين والتوت.

شاهد جزء من تفاصيل حياة السعودي وزوجته في البادية المغربية:

نقلاً عن – “كوش نيوز“