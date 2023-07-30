شاهد بالفيديو: فندق إيطالي يقدم للزائرين تجربة فريدة بوجبة الإفطار!





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفندق في إيطاليا، يتيح تجربة تناول وجبة الإفطار رفقة اللاما للزائرين.

ويتضمن الفندق جزء من الحشائش الخضراء المطلة على الجبال، والتي تتيح للزائرين الاسترخاء وتصفية أذهانهم.

وظهر خلال المقطع شخص يجلس على طاولة يتناول الإفطار، وبجواره حيوان اللاما يتجول من حوله، وقام بتقديم بعض الطعام له، وبدى مستمتعًا بتلك الأجواء.

صحيفة المرصد