مفسر أحلام يفاجئ فتاة طلبت تفسير حلم رؤيتها “ثعابين تحت فراشها” بطلب الزواج منها! شاهد الفيديو





وثق مقطع فيديو، مفسر أحلام يتقدم خطبة فتاة تريد تفسير أحلامها في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.

وقال مفسر الأحلام في المقطع المتداول للفتاة: تسمحي لي أتقدم لخطبتك عن طريق ولي أمرك.

ووجهت الفتاة له سؤالا: هل أنت متزوج، ليرد: أنا متزوج ولي أن أعدد.

وعندما قالت الفتاة في المقطع، أنا لا أقبل بالتعدد، رد عليها: التعدد مصدر سعادة لكي، هذه فرصة من الفرص اغتنميها.

وسألته الفتاة عن منطقته، فأشار إلى أن منطقته تقع بين الرياض والقصيم في منطقة ريفية جميلة جدا، حسب وصفه.

واستفسر مفسر الأحلام، عن ولي أمر الفتاة، التي أجابته بأن والدها متوفي وأن ولي أمرها الله، فأشار إلى أنه يمكن أن يوثقا عقد النكاح من المحكمة مباشرة إذا كانت المحكمة تسمح بذلك.

وأوضح أنه يعمل في مهنة رعي الأغنام ومؤهلاته العلمية “أولى ابتدائي”، وأنه على استعداد أن يتعلم على يديها في خلال 6 أشهر فقط من الزواج.

وقالت الفتاة لمفسر الأحلام، “صدق حبيتك أنا”، حينما أجابها أن تفسير حلمها زوج وذرية طيبة، فرد المفسر: “الله يحبك لأنك أنتي إنسانة محترمة، وما تحبين إلا إنسان طيب وأنتي طيبة”، طالبًا منها أن ترسل “شروطها على صفحته بـ السناب أو التيك توك، موضحًا أن عمره في الستينات وأنه مقبل على السبعين.

وفي نهاية المقطع، تعالت ضحكاتهما معا، حينما قالت له أنا أبغي شخص متفتح ويلبس معي شورتات، فأعرب عن موافقته وأن كل شيء مباح عنده ومدح صفاتها في الخلق والأدب والكلام المنسق.

شاهد: مفسر أحلام يفاجئ فتاة طلبت تفسير حلم رؤيتها "ثعابين تحت فراشها" بطلب الزواج منها!https://t.co/RDw67rfACy pic.twitter.com/KKBLUDyXVe — صحيفة المرصد (@marsdnews24) July 29, 2023

“صحيفة المرصد”