تبيان: ما هو وجه الشبه مابين قوى قحت المركزي ومليشيا الدعم السريع؟





وجه الشبه مابين قوى المركزي ومليشيا الدعم السريع أن كٍلاهُما سقط من نفس الشعب السوداني سقوطاً ساق معه آمال العوده والإعتذار وشرف المحاوله من جديد ( فالجراح ) التي ( سببتها ) قوى المركزي #بمواقف #مثقفيها و #مُشرعٍيها ( المخزية ) تجاه مايتعرض له عامة الناس من إنتهاك إستنطق السائل والجماد ،، لهُو أشدُ فتكاً من رصاصة المليشيا الجاهله ،،

فجهل القاتل منهم قد يشفعُ له عندهم ولكن صمتُ ( العالٍم المثقف ) الذي يٌهاتي بأنه حارس لحقوق الناس سيظلُ ينده في آذانٍ الشعب متى ماتذكً ذلك ليتجدد سقوط ( الفاعل والصامت )!!

جهل قوى المركزي بطبيعة تكوين الشعب السوداني ثم قرآءتها من كتاب الغرب الحديث ،، غًطى على غشاوة بصرها فسارعت بطرح مشروعها العلماني المُضاد للمشروع الإسلامي دون أن تُهيئ لذلك موطئً سوى ضرب الفكرة بإشانة السمعه دون تدليل أو تذليل للشكوك ،، فحسٍبت هياج الثورة وهدير الهُتافات ضد الكوزنه وكأنه تخلي شعبوي عن العُرف والعادة والتقليد والدين !! حتى فجرت وإنفجرت !!

تبيان توفيق الماحي أكد