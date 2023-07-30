«واتسآب» تطلق خدمة محادثة الفيديو المباشرة





بدأت شركة تطبيق واتسآب المملوكة لمجموعة ميتا اختبار خاصية جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تسجيل لقطات فيديو وإرسالها مباشرة أثناء المحادثات. وستكون رسائل الفيديو المباشرة متاحة لجميع مستخدمي واتسآب خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت شركة واتسآب، إن خدمة رسائل الفيديو المباشرة طريقة للمحادثة تتيح للمستخدم تسجيل ما يريد وإرساله خلال 60 ثانية، مضيفاً: «نعتقد أنها ستكون طريقة جيدة لمشاركة اللحظات مع كل العواطف التي توفرها لقطات الفيديو، سواء كانت تسجيل أمنية بعيد ميلاد سعيد، أو الضحك على نكتة أو الإبلاغ بخبر سار».

ونشر مارك تسوكربيرج رئيس شركة ميتا التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، تسجيل فيديو عبر منصة فيسبوك يعرض طريقة تسجيل وتبادل رسائل الفيديو.

وقال: «يمكنكم استخدام خاصية الرسائل الصوتية الموجودة أو النقر على الزر لكي تشغل الفيديو أو تسجل رسالة، الضغط المستمر على زر الكاميرا يسمح بتسجيل رسالة فيديو، كما يمكن للمستخدم تشغيل خاصية التسجيل دون الضغط على رمز الكاميرا».

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