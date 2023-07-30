عبد الله جعفر: أنا أجزم بأنّه مقطع ڤيديو حميدتي مركّب





ممكن برضو أدلي بشهادتي كزول قرافيكس؛

وإن كان الذكاء الصناعي ما اختصاصي، لكن عندي فكرة عامّة كويسة؛

كلّ شبكات الذكاء الصناعي بتاعة القرافيكس اللاقتني بتشتغل على صور منخفضة الدقّة: low resolution images؛

تيبيكال ٢٢٤ × ٢٢٤؛

فبيتم تخفيض الصورة للدقّة دي عشان تقدر الشبكة تستوعبها، وفيما بعد فيه خوارزميّات بتاعة upsampling؛

احتمال أكون ما مواكب، لأنّه دا ما اختصاصي زي ما قلت؛

لكن الشاهد إنّه تخفيض جودة الصورة شبهة قويّة لاستخدام ذكاء صناعي؛

وڤيديو الما عندو خوّة دا زي المصوّر بي نوكيا ٦٦١٠؛

أتفه تلفون جازفوه الربّاطة من المسافرين بصوّر أحسن من كدا؛

الليلة لو كان التسجيل دا لايف كان رميناها في الشبكة؛

لكن تسجيل متلفز شايل فيه مكرفون وبوجّه رسالة للشعب السوداني، مستحيل يتصوّر بالكواليتي الرديئة دي؛

فدا بخلّيني جازم بأنّه مقطع الڤيديو مركّب.

#حميدتي_انتهى

عبد الله جعفر