كيف سيغير البلوكشين والذكاء الاصطناعي العمل المصرفي؟





تطورت صناعة التمويل بشكل لا يصدق في السنوات الـ 12 الأخيرة، وخصوصاً بعد أن لمع نجم التكنولوجيا المالية، والتي تعرف أيضاً باسم “فينتك FinTech”.

وساهمت هذه التكنولوجيا، التي تسمح للأفراد والشركات، بالتحكم بأمورهم المصرفية واستثماراتهم مباشرةً من خلال الإنترنت، في إحداث ثورة في عالم الخدمات المالية التقليدية، وأدت إلى إنتاج مجموعة من الأدوات المالية والمصرفية الحديثة، التي تقدم خدمات سريعة، سهلة، وأقل كلفة مقارنة بالسابق.

ويبدو أن مسار التحوّل الذي تشهده صناعة التمويل، سيصبح أسرع في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل التطورات الكبيرة التي تشهدهما تقنيتان قويتان، هما البلوكشين والذكاء الاصطناعي، اللتان ستؤديان إلى قلب هذا القطاع رأساً على عقب.

فرغم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، يشغل العالم حالياً ويكتسب نصيب الأسد من الضجيج والاهتمام، ويعتبره البعض بمثابة التكنولوجيا الوحيدة التي ستدير العالم في المراحل المقبلة، إلا أن التكامل بين البلوكشين والذكاء الاصطناعي التوليدي، هو الذي سيلعب دوراً محورياً في انتقال صناعة التمويل إلى الحقبة التالية.

والبلوكشين والذكاء الاصطناعي ليستا بتقنيتيْن جديدتيْن على عالم المال، إلا أن الجديد على هذا الصعيد، سيظهر عند دمج الجيل الأحدث من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أي الذكاء الاصطناعي التوليدي، بأحدث ما توصلت إليه تقنية البلوكشين، لتكون النتيجة إعادة صياغة كاملة للبنية التحتية المالية العالمية.

سكاي نيوز